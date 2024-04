Black Myth Wukong: 5 cose da sapere sull'attesissimo action su UE 5

Uno dei videogiochi più attesi del 2024 approderà presto su PC e console: ci riferiamo a Black Myth Wukong, l'ambizioso action in salsa ruolistica che il team di Game Science conta di lanciare tra pochi mesi su PC e console.

Caratterizzato da un combat system particolarmente frenetico e da un comparto grafico spinto dalla potenza degli strumenti tecnologici integrati nell'editor di Unreal Engine 5, l'ultimo progetto firmato dalla software house cinese punta a ritagliarsi un ampio spazio nel mercato videoludico occidentale (ma non solo) grazie al forte interesse suscitato nei tanti appassionati di action GDR.

Proviamo allora a fare il punto della situazione riassumendo le più importanti informazioni snocciolate fino ad oggi dai ragazzi di Game Science per aiutarci a ingannare l'attesa in vista della commercializzazione sempre più vicina di Black Myth Wukong.

Dove è ambientato? Chi è il protagonista?

L'ultima opera interattiva di Game Science pesca a piene mani dalla tradizione millenaria, dal foklore e dai racconti più rappresentativi dell'Antica Cina. Il perno attorno al quale graviterà l'intera esperienza di gioco sarà ovviamente il protagonista, una reinterpretazione del Re Scimmia descritto nel romanzo classico cinese Journey to the West.

L'eroe di Black Myth Wukong avrà quindi qualcosa in comune con Goku: l'iconico protagonista di Dragon Ball, infatti, venne realizzato dal compianto Akira Toriyama lasciandosi ispirare proprio dalla figura di Sun Wukong. L'avventura che vivremo insieme al Re Scimmia, proprio come l'odissea intrapresa dal più celebre dei Saiyan, sarà piena di sfide, con tantissime ambientazioni da visitare in un mondo vibrante e ricco di segreti sullo sfondo di templi immersi nella natura e strutture dalle architetture millenarie.

È un soulslike? I dettagli su gameplay e fonti di ispirazione

Sin dai primi video gameplay condivisi dagli sviluppatori cinesi è emersa la loro volontà di trasporre a schermo un'esperienza action ruolistica ispirata ai Soulsborne firmati FromSoftware e, per esteso, ai tanti esponenti del genere soulslike. Ma Black Myth Wukong non si limiterà a ricalcare in maniera passiva le formule ludiche ormai consolidate di questa particolare categoria di titoli, o almeno è questa la promessa di Game Science che accompagna gli ultimi filmati di gioco.

Il sistema di combattimento, ad esempio, sarà influenzato sia dalla serie di God of War che dai frenetici scontri di Dynasty Warriors, con un ventaglio particolarmente ampio di equipaggiamenti da sbloccare e un'infinità di mosse da padroneggiare per avere la meglio sugli avversari, ivi compresi i temibili boss a guardia dei tesori più ambiti.

Quando esce, e su quali piattaforme?

Le ambizioni coltivate da Game Science direttamente proporzionali al tempo richiesto per concretizzare la loro visione creativa. Sono trascorsi quasi quattro anni dall'annuncio ufficiale di Black Myth Wukong, un'attesa che si è fatta ancor più snervante dai lunghi silenzi mediatici degli sviluppatori cinesi tra un video gameplay e un aggiornamento sullo sviluppo.

Il percorso tracciato da Game Science per dare forma a questo promettente action soulslike, ad ogni modo, è giunto alle tappe finali: mancano infatti pochi mesi all'attesissima commercializzazione dell'avventura con protagonista il Re Scimmia. Il nuovo titolo targato Game Science è infatti previsto al lancio per il 20 agosto, tanto su PC quanto su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Quanto dura Black Myth Wukong? Le ultime info sulla longevità

Pur con tutte le limitazioni di budget e personale comuni a ogni studio di sviluppo indipendente, Game Science non ha mai fatto segreto di voler provare a offrirci un'esperienza ludica, narrativa e grafica al pari degli action soulslike tripla A più blasonati. Per raggiungere questo scopo, il team cinese afferma di aver sfruttato appieno le competenze maturate con Unreal Engine per tratteggiare un'avventura destinata a tenerci compagnia per tanto tempo.

A detta degli sviluppatori asiatici, la longevità di Black Myth Wukong dovrebbe superare agilmente le 15 ore, un tempo superiore alla media della durata delle campagne principali degli action a medio/alto budget. Progregendo nell'avventura, ad ogni modo, dovremo fronteggiare oltre 100 tipologie diverse di nemici, con ciascun avversario che spronerà gli utenti a cambiare di continuo il proprio approccio alle sfide. Alle '15 ore ed oltre' citate da Game Science bisognerà perciò aggiungere le decine di ore necessarie a sbloccare tutti i Trofei/Obiettivi e a sviscerare ogni singolo aspetto del lavoro portato avanti dagli autori cinesi.

È tradotto in italiano con doppiaggio e sottotitoli?

I dubbi sull'effettiva presenza del doppiaggio italiano in Black Myth Wukong hanno affollato i pensieri dei tanti appassionati nostrani del genere che, per mesi, si sono chiesti se il supporto dell'avventura del Re Scimmia si sarebbe esteso anche alla lingua del Bel Paese.

Grazie però all'ultimo aggiornamento della scheda Steam di Black Myth Wukong sappiamo che il titolo supporterà l'italiano e vanterà la completa traduzione dell'interfaccia e dei menu, come pure dei sottotitoli. A quanto sembra, però, non ci sarà spazio per il doppiaggio in italiano: poco male, considerando che questo particolare tipo di esperienze votate all'azione e all'esplorazione prevede solitamente un numero molto ridotto di dialoghi con PNG.

