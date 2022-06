Black Myth WuKong: l'action GDR su Unreal Engine 5 risplende nel video gameplay

Il creatore di contenuti GameV riapre una finestra sulla dimensione fantasy di Black Myth WuKong per mostrarci l'ambizioso action ruolistico di Game Science attraverso delle scene di gameplay.

La promettente avventura di WuKong vedrà gli appassionati del genere esplorare delle atmosfere oniriche ispirate al romanzo classico cinese Journey to the West. I nuovi spezzoni di gameplay immortalano il personaggio principale sfoggiare le sue tecniche di combattimento più raffinate per avere la meglio su avversari particolarmente arcigni.

Nel video (composto in buona parte da scene di gameplay già mostrate in questi mesi dagli sviluppatori) non mancano nemmeno delle sessioni di esplorazione pura, con tanto di incantesimi che trasformeranno il nostro alter-ego in creature che gli permetteranno di spostarsi velocemente nello scenario, superare enigmi ambientali e visitare aree altrimenti irraggiungibili. Da notare anche il lavoro svolto dagli autori di Game Science con l'ausilio di Unreal Engine 5, prova ne sia l'incredibile livello di dettaglio delle ambientazioni o la qualità degli effetti particellari e volumetrici.

Il lancio di Black Myth WuKong è atteso nei prossimi mesi su PC e console. In attesa di ricevere ulteriori chiarimenti da parte di Game Science sulla finestra di commercializzazione e sulle piattaforme di destinazione, vi lasciamo in compagnia dell'ultimo trailer e, qualora ve lo foste perso, del nostro viaggio alla scoperta di Black Myth WuKong.