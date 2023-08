Black Myth Wukong in azione alla Gamescom: frenesia e spettacolo puro

Era già stato confermato che Black Myth Wukong sarebbe stato all'Opening Night Live della Gamescom 2023 e così è effettivamente stato: il promettente Action/RPG targato Game Science è tornato a mostrarsi ai fan attraverso un nuovo, avvincente video-gameplay nel corso della serata presentata da Geoff Keighley.

Il trailer è stato tutto incentrato su sequenze di gameplay adrenaliniche e sofisticate che ci hanno permesso di avere un ulteriore assaggio del sistema di combattimento e degli spettacolari scontri con nemici e boss sempre più aggressivi che caratterizzeranno l'intera avventura. In aggiunta, Black Myth Wukong sembra rivelarsi sempre più intrigante anche sul fronte tecnico, con animazioni, effetti speciali ed impatto visivo generale che sembra promettersi di tutto rispetto.

Sfortunatamente gli sviluppatori non rivelano nessuna novità in merito ad una data d'uscita più precisa per l'Action/RPG ispirato a Il Viaggio in Occidente, che per il momento resta previsto per una generica estate 2024 su PC e console di attuale generazione. In ogni caso il progetto sta prendendo sempre più forma, convincendo sempre di più ad ogni nuova presentazione pubblica.

Ricordiamo inoltre che negli scorsi giorni una demo di Black Myth Wukong è stata pubblicata in Cina, sebbene per il momento nulla lascia intendere una sua pubblicazione anche nei territori occidentali.