Black Myth Wukong è tradotto in italiano oppure no? Facciamo chiarezza

Dopo averci offerto un assaggio del comparto grafico di Black Myth Wukong con un video su DLSS 3.5 e Path Tracing, i ragazzi di Game Science aggiornano la pagina Steam dell'atteso soulslike per inserire l'italiano tra le lingue supportate al lancio.

L'apposita scheda presente sulle pagine del negozio digitale di Valve riporta infatti l'italiano nell'elenco delle lingue supportate da Black Myth Wukong su PC e, con ogni probabilità, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, per la felicità degli appassionati nostrani di action ruolistici ispirati ai soulsborne di FromSoftware.

Chi vorrà immergersi nelle atmosfere della nuova avventura di Game Science ispirata alle gesta compiute dal personaggio del romanzo classico cinese Journey to the West, quindi, potrà farlo con la completa traduzione dell'interfaccia e degli elementi del menu, come pure dei sottotitoli. Sempre stando a quanto descritto dalla pagina Steam di Black Myth Wukong, il soulslike asiatico non avrà il doppiaggio in italiano: poco male, considerando il numero relativamente ridotto di dialoghi che caratterizza ogni titolo appartenente a questa particolare tipologia di esperienze ruolistiche votate prevalentemente all'azione e all'esplorazione.

Appuntamento al 20 agosto, quindi, per dare inizio all'odissea del Re Scimmia; nel frattempo, vi invitiamo a restare su questi lidi per leggere il nostro approfondimento su Black Myth Wukong, l'action soulslike in Unreal Engine 5 picchia forte.

