Black Myth Wukong: confermate piattaforme, periodo d'uscita e possibili DLC

Black Myth: Wukong è il nuovo gioco di ruolo d’azione dalla vena soulslike dello studio cinese Game Science, che ha recentemente aggiornato il sito ufficiale del prodotto confermando il periodo di uscita, le piattaforme di destinazione, senza escludere per il futuro la possibilità di DLC ed eventuale cloud gaming.

L'aggiornamento conferma che il periodo di uscita si colloca nell'estate 2024 e che il gioco arriverà su PC, Xbox Series X|S e Playstation 5.

Gli impressionanti trailer del gameplay di Black Myth Wulong hanno focalizzato l'attenzione dei giocatori grazie alla loro grafica realizzata con Unreal Engine 5. Il gioco promette anche una storia avvincente, oltre che un mondo vasto e ricco di dettagli.

Stando alle FAQ ufficiali presenti sul sito ufficiale del gioco, inoltre, pare che sia al vaglio la possibilità di supportare le piattaforme di cloud gaming per migliorare l'esperienza complessiva del gioco. Inoltre, il team di sviluppo lascia intendere che non sono da escludere dei DLC o delle microtransazioni in futuro.

A quest'ultimo proposito, un tema sempre controverso nel settore, Game Science rassicura con sicurezza che il gioco non si trasformerà in nessun caso in un pay-to-win, al punto che gli stessi sviluppatori invitano i giocatori a salvare uno screenshot della FAQ come prova nel caso in cui dovessero riscontrare il contrario.

Intanto, non resta che attendare la World Premiere di Black Myth Wukong in arrivo all'Opening Night Live della Gamescom.