Black Myth Wukong: finalmente la data d'uscita ufficiale ai Game Awards 2023

Già all'inizio del 2023 era stato confermato che Black Myth Wukong sarebbe arrivato nell'estate del 2024: i The Game Awards 2023 ci confermano non solo la finestra di lancio, ma ci offrono finalmente anche la data d'uscita definitiva per il promettente Action/RPG Soulsliike di Game Science.

C'è ancora un po' da aspettare, ma Black Myth Wukong farà il suo esordio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il 20 agosto 2024: dopo un lungo sviluppo e un'attesa altrettanto consistente (il gioco venne mostrato per la prima volta nel corso del 2020), l'intrigante progetto realizzato in Unreal Engine 5 è distante ancora 8 mesi dal suo debutto sul mercato, pronto a regalare grandi soddisfazioni a tutti gli appassionati del genere.

Il ricco trailer mostrato ai The Game Awards 2023 ci ha offerto non solo uno sguardo più ravvicinato ai personaggi principali di Black Myth Wukong, ma c'è stato ampio spazio anche per il gameplay tra scontri con poderosi nemici ed abilità dall'alto tasso di spettacolarità che mettono ulteriormente in risalto il ritmo frenetico dell'azione. Ma se dell'opera targata Game Science non ne avete mai abbastanza potete recuperare il nostro provato di Black Myth Wukong risalente alla Gamescom 2023, dove potete leggere nel dettaglio tutte le sensazioni che l'ambizioso Action/RPG ci ha trasmesso.