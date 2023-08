Black Myth Wukong: la demo è uscita in Cina, per ora accontentatevi dei video gameplay

Ogni anno Game Science approfitta della giornata del 20 agosto per mostrare qualcosa di Black Myth Wukong e non ha fatto eccezione neppure stavolta. Oggi però il team cinese ha superato sé stesso pubblicando, piuttosto che un semplice video, una vera e propria demo giocabile, purtroppo solamente nel loro paese natale.

In attesa che la demo di Black Myth Wukong trovi la via che va dalla Cina all'Italia e venga messa ufficialmente a disposizione anche di noialtri, dobbiamo necessariamente accontentarci dei video di gameplay che stanno emergendo copiosi in rete mentre vi scriviamo. Con il favore del fuso orario, i giocatori cinesi ci stanno dando dentro già da diverse ore nel tentativo di completare l'area della Purple Cloud Mountain, caratterizzata da vari ambienti come foreste, templi e villaggi, e sconfiggere i quattro boss contenuti nella versione dimostrativa: Centipede Guai, già apparso nei primi 13 minuti di gameplay mostrati nel 2020; Macaque Chief, già visto nel trailer della montagna innevata del 2021; Tiger Vanguard, apparso per la prima volta nel trailer del 2022; e infine il pezzo grosso finale, Blood Moon General, che è anche in grado di assumere una seconda forma mentre lo stage viene avvolto dalla luce rossa di una Luna di Sangue.

La redazione di IGN USA, che ha avuto modo di provare con mano la demo, è rimasta piuttosto soddisfatta dell'esperienza, lodando il gameplay che invoglia i giocatori a combinare attacchi fisici (leggeri o pesanti) ed incantesimi, e facendo notare che, nonostante presenti delle similarità con gli altri soulslike, risulta essere diverso da qualsiasi altro congenere. Non è invece stato possibile testare il sistema di leveling, essendo assente nella demo.

Nell'attesa di poterlo provare con mano, vi ricordiamo che Black Myth: Wukong è atteso nel 2024 su PC e console della generazione corrente. Prima di allora, avremo nuovamente modo di vederlo durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023, fissata per le ore 20:00 di martedì 22 agosto.