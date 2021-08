Black Myth Wukong: DLSS e Unreal Engine 5, tutti i dettagli sull'ultimo video gameplay

Di recente abbiamo assistito ad un nuovo video gameplay di Black Myth: Wukong, l'interessante ed ambizioso progetto in sviluppo presso il team cinese Game Science che ha inevitabilmente attirato l'attenzione dei videogiocatori occidentali.

Come avrete già letto nella nostra anteprima di Black Myth Wukong, l'ultimo filmato pubblicato dalla software house ci ha permesso non solo di dare un'ulteriore occhiata al sistema di combattimento e alle boss fight, ma anche e soprattutto di scoprire importanti informazioni riguardanti il comparto tecnico dell'action RPG con telecamera in terza persona ispirato alla mitologia di Viaggio in Occidente. È stato infatti confermato che il cuore del titolo è l'Unreal Engine 5, ultima iterazione del motore degli autori di Fortnite Capitolo 2, e che gode del pieno supporto al DLSS, tecnologia Nvidia grazie alla quale potremo migliorare sensibilmente le prestazioni senza sacrificare la resa visiva grazie ad un avanzato algoritmo.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima del gioco, appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il trailer di Black Myth Wukong pubblicato in occasione del Capodanno Cinese.