Black Myth Wukong esiste ancora ed esce durante l'estate 2024, è ufficiale

Ci risiamo! Lo scorso anno Black Myth Wukong aveva festeggiato il Capodanno Lunare con un video bizzarro e quest'anno accade lo stesso, con un video celebrativo per l'Anno del Coniglio. Ma c'è di più...

Il team di Game Science ha commissionato un breve cortometraggio animato in CGI per festeggiare il Capodanno Lunare, secondo l'oroscopo cinese il 2023 è l'anno del coniglio e proprio i conigli sono i protagonisti di questa buffa clip. Alla fine, una sorpresa, ovvero la conferma della finestra di lancio: Black Myth Wukong esce durante l'estate del 2024.

Purtroppo non ci sono altri dettagli sulla data di lancio oltre alla finestra indicativa, il gioco è atteso su PC, unica piattaforma confermata al momento, nessuna informazione riguardo un possibile debutto di Black Myth su console come PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

La scorsa estate gli sviluppatori di Game Science hanno pubblicato nuovi video gameplay in 4K di Black Myth Wukong, il progetto è sicuramente molto interessante e si presenta come uno dei più virtuosi giochi mai sviluppati in Cina, in passato si era parlato di problemi di sviluppo per WuKong per colpa dell'Unreal Engine 5 ma queste voci sembrano essere state smentite dagli ultimi video pubblicati, certo è che l'attesa per mettere le mani sul gioco è ancora molto lunga.