Black Myth Wukong festeggia il Capodanno Lunare con un video bizzarro a base di gatti

Come parte dei festeggiamenti per il Capodanno Lunare, il team di Game Science ha pubblicato un nuovo video di Black Myth Wukong, non aspettatevi però sequenze di gameplay in quanto si tratta di un filmato molto molto particolare e certamente diverso dal solito materiale promozionale.

Per celebrare nel migliore dei modi l'inizio dell'Anno della Tigre, lo studio cinese ha pubblicato un video intitolato "An Alternate Reality of Game Science" che vede alcuni gatti utilizzati per sessioni di motion capture... oltre ad altre stranezze che non vogliamo svelarvi per non rovinarvi la sorpresa.

La seconda parte del video (a partire dal minuto 7:25) include anche due sequenze di gameplay di Black Myth Wukong ma non è del tutto chiaro se queste provengano dalla nuova build aggiornata all'Unreal Engine 5 oppure no, e gli sviluppatori non lo specificano in alcun modo lasciando così l'alone di mistero sulla questione.

Lo scorso anno Game Science aveva pubblicato una demo di Black Myth Wukong per il Capodanno Lunare, un breve video con sequenze di gameplay mai viste prima, quest'anno invece lo studio ha preferito dare vita ad uno spirito cortometraggio, probabilmente lasciando delusi coloro che si aspettavano nuove scene di gioco tratte da uno dei titoli più attesi tra le produzioni di origine asiatica.