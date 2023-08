Black Myth Wukong, gameplay leak dalla Gamescom: 12 minuti di azione per il Re Scimmia

Dopo il trailer di Black Myth: Wukong presentato all'Opening Night Live, il souls-like originario della Cina e legato alla mitologia de Il Viaggio in Occidente torna a mostrarsi in azione.

In concomitanza con la Gamescom 2023, è infatti approdata in rete una lunga sequenza di gameplay relativa alle prime fasi di gioco dell'action GDR. Della durata di oltre dodici minuti, il filmato è già disponibili in Cina, pubblicato da IGN sulla piattaforma Bilibili e visibile solo sul territorio cinese. Curiosamente, al momento la testata statunitense non ha ancora provveduto a diffonderlo sui propri canali YouTube. La piattaforma, tuttavia, è stato piuttosto rapidamente inondata di video leak. Al momento in ogni caso risulta impossibile visualizzare il video in Occidente e per questo non pubblicheremo link diretti al filmato, preferendo restare in attesa di una diffusione autorizzata del video.



Il filmato consente di dare uno sguardo più approfondito all'immaginario di questa attesa produzione orientale, confezionata - lo ricordiamo - in Unreal Engine 5. Nei panni del Re Scimmia, i giocatori dovranno affrontare avversari mitologici e mostruosi, in un dinamico susseguirsi di scontri ed esplorazioni. Ancora piuttosto misterioso, Black Myth: Wukong inizia progressivamente a svelarsi al grande pubblico, ansioso di poter testare con mano la produzione firmata da Game Science Studios. Dettaglio particolarmente interessante, il gameplay diffusosi nel corso della Gamescom 2023 mostra il gioco nella sua versione - non definitiva ovviamente - in lingua inglese.



Dopo le tante informazioni su Black Myth Wukong diffuse alla Gamescom, è probabile che il video ufficiale possa essere presto pubblicato da IGN anche al di fuori dell'ecosistema di Bilibili: non resta che attendere!