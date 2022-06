Black Myth WuKong: il GDR in Unreal Engine 5 avrebbe dei seri problemi di sviluppo

Black Myth: Wukong, action GDR in Unreal Engine 5 basato sul romanzo classico cinese Journey to the West, è tornato a farsi vedere recentemente in un promettente video di gameplay, ma potrebbe non essere tutto oro quel che luccica, stando ad una nuova voce di corridoio.

Lo youtuber Ranton Stream Highlight, apparentemente in contatto con delle fonti vicine allo studio cinese Game Science, ha dipinto un quadro ben poco idilliaco dello sviluppo di Black Myth: WuKong. Le scene mostrate nei trailer e nei filmati fino ad oggi mostrerebbero la totalità del materiale attualmente in mano agli sviluppatori, dunque allo stato attuale il gioco sarebbe per larga parte incompleto, oltre che privo di boss e cutscene. Lo youtuber ha parlato di un'unica area realmente compiuta e meritevole di pubblicazione.

Non siamo in alcun modo in grado di verificare le informazioni condivise da Ranton, dunque vi consigliamo di prenderle con le pinze. C'è da dire in ogni caso che Black Myth: WuKong è ancora privo di una data di lancio di piattaforme di destinazione precise, essendo previsto su PC e console non meglio specificate. Lo sviluppo, ricordiamo, era partito in Unreal Engine 4, ed è passato all'UE5 solamente in corso d'opera.