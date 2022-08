Black Myth Wukong: l'Unreal Engine 5 mostra i muscoli in tre nuovi video 4K

Dopo diversi mesi di silenzio, che hanno contributo ad alimentare delle voci sui problemi di sviluppo, Black Myth: Wukong è tornato a mostrarsi non in un uno, non in due, bensì in tre nuovi video che mettono in risalto altrettanti aspetti della promettente produzione in Unreal Engine 5.

Il primo video è realizzato con il contributo di NVIDIA. Come tutti i contenuti che vedono lo zampino della casa di Santa Clara, anche questo filmato si pone l'obiettivo di mostrare muscoli del comparto tecnico: godetevi dunque il primo video gameplay in 4K di Black Myth: Wukong con ray tracing e NVIDIA DLSS attivi. Ambientato in una misteriosa foresta, offre anche un assaggio del sistema di combattimento, dei nemici, dei collezionabili e degli elementi nascosti.

Gli altri due contributi ci giungono dai canali ufficiali di Game Science, studio di sviluppo cinese che si sta occupando della realizzazione dell'action GDR. Il primo è una cutscene lunga ben 6 minuti che segna il debutto di diversi personaggi inediti e fornisce il pretesto per ammirare la qualità della modellazione e delle animazioni. Il secondo propone invece un'anteprima della colonna sonora mentre sullo sfondo si alternano delle suggestive inquadrature delle ambientazioni.

Trovate tutto allegato a questa notizia, buona visione! Nonostante questa grande generosità inaspettata - i canali di Game Science erano silenti da gennaio - Black Myth: Wukong è ancora privo di una data di lancio, dunque non sappiamo ancora quando potremo affrontare questa nuova interpretazione del romanzo classico cinese Journey to the West.