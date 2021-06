Black Myth Wukong non sarà all'E3 2021, il team sta studiando l'Unreal Engine 5

Nel corso delle ultime ore sono spuntate delle nuove informazioni riguardanti Black Myth: Wukong, l'ormai popolare titolo in sviluppo presso il team cinese Game Science che sin dall'arrivo del trailer d'annuncio ha attirato l'attenzione dei videogiocatori di tutto il mondo.

Stando alle ultime informazioni, sembrerebbe che il team di sviluppo non sia pronto a mostrare il gioco all'E3 2021 e salterà quindi l'appuntamento in attesa di mostrare in un'altra occasione qualcosa di nuovo. Pare inoltre che gli sviluppatori stiano entrando in contatto per la prima volta con l'Unreal Engine 5, il nuovo e potente motore grafico targato Epic Games che potrebbe diventare in futuro la colonna portante dell'action RPG. Non è da escludere che i recenti investimenti di Tencent ed Epic Games in Black Myth: Wukong possano aver dato al team l'opportunità di investire maggiori risorse nel progetto e pensare così ad un upgrade del motore grafico. Il nuovo motore dei creatori di Fortnite arriverà il prossimo anno e, dal momento che Wukong non uscirà prima del 2023, è probabile che gli sviluppatori possano decidere di aggiornare il comparto tecnico nei prossimi mesi.

Va precisato che queste informazioni andrebbero accolte con la dovuta cautela, dal momento che il video è stato pubblicato su un canale con pochissimi iscritti e, benché riporti diversi link come fonte, si tratta di portali cinesi e alcuni di essi sono in riferimento agli account social degli stessi sviluppatori. Insomma, prendere queste notizie con le pinze in attesa di una comunicazione diretta da parte del team di sviluppo.

Avete già dato un'occhiata al trailer di Black Myth: Wukong per il Capodanno Cinese?