Black Myth Wukong: nuovo trailer per il Capodanno Cinese

Game Science ha pubblicato un nuovo trailer di Black Myth Wukong, Action RPG basato sul racconto Il Viaggio in Occidente, opera letteraria cinese che ha parzialmente ispirato produzioni come Dragon Ball e Odyssey Enslaved to the West, solamente per citarne due.

Il nuovo video di Black Myth Wukong è stato creato appositamente per festeggiare l'Anno del Bue del calendario cinese che inizierà il 12 febbraio, gli sviluppatori specificano come la clip non rispecchi in alcun modo l'attuale stato del progetto.

Black Myth Wukong è basato sull'Unreal Engine 4 ed in sviluppo per PC e "tutte le principali console", per quanto riguarda il gameplay gli sviluppatori hanno ammesso di essersi ispirati a God of War per Black Myth Wukong tuttavia non si tratterà assolutamente di un rip-off della saga di Sony Santa Monica.

Il gioco presenta una trama ispirata alla letteratura ed alla mitologia cinese e meccaniche di gioco tipiche degli Action RPG single player di stampo occidentale. Per quanto il materiale promozionale mostrato negli ultimi mesi sia certamente interessante, l'attesa sembra essere molto lunga con un lancio previsto apparentemente non prima del 2023 e il team ha ribadito che non ci saranno novità di alcun tipo a breve. Un progetto da tenere d'occhio, in attesa di saperne di più sulle meccaniche di gioco.