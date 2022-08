Black Myth: Wukong, un perfetto cosplay di Sun Wukong creato dall'italiano Ivan Esposito

Dal paese del dragone non sono fuoriusciti tanti videogiochi per console che sono poi diventati famosi. Eppure di studios ce ne sono, tra cui il giovanissimo Game Science, che negli ultimi tempi ha sbalordito il pubblico con alcuni brevi filmati di Black Myth: Wukong, un videogioco che si sofferma sulla leggenda di Sun Wukong.

La figura di origini cinesi ma che è stato ripreso anche dal Giappone, paese dove poi è nato il Son Goku di Dragon Ball, è una scimmia antropomorfa dotata di un'infinità di abilità. È proprio lui il protagonista del progetto di Game Science ora in fase di sviluppo con Unreal Engine 5. Nei trailer in cui è stato visto finora, Sun Wukong è stato capace di trasformarsi in tanti animali e di usare il proprio bastone magico per scatenare combo di attacchi unici.

Nella realtà però non è il personaggio a trasformarsi, ma è stato Ivan Esposito a trasformarsi in lui. Il cosplayer napoletano ha mostrato una foto scattata al Bologna Nerdshow sul proprio profilo Instagram con il suo cosplay di Sun Wukong da Black Myth: Wukong. La leggendaria scimmia è stata riprodotta alla perfezione, fino all'ultimo pelo, con tanto di bastone, rosario al collo e altri accessori che mostrano una grande attenzione ai dettagli.

Per approfondire il progetto, leggete la nostra anteprima di Black Myth.