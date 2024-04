Black Myth Wukong, preorder in arrivo su PS Store: aperta la pagina ufficiale

Con la data d'uscita di Black Myth Wukong che si sta avvicinando sempre di più, cresce l'attesa nei confronti del promettente Action/RPG dello studio cinese Game Science. E forse a breve sarà possibile prenotarlo attraverso gli store digitali.

A tal proposito, infatti, sul PlayStation Store è comparsa la pagina ufficiale di Black Myth Wukong che, oltre ad offrire una panoramica generale su ciò che offrirà l'avventura in termini di storia, scenari e gameplay, ribadisce nuovamente l'esordio del gioco per il 20 agosto 2024 su PlayStation 5 (stessa data anche per le versioni PC e Xbox Series X/S). Attualmente la pagina disponibile sullo store digitale di Sony riporta l'opera di Game Science come "non disponibile per l'acquisto", ma molto probabilmente la situazione cambierà già prossimamente permettendo così a tutti gli interessati di procedere con la prenotazione del gioco.

Il nuovo Action/RPG Soulslike promette di imporsi come uno degli esponenti più interessanti della sua categoria, forte anche di un comparto tecnico all'avanguardia grazie alle potenzialità dlel'Unreal Engine 5. Se non conoscete ancora a fondo il gioco, ecco 5 cose da sapere su Black Myth Wukong in modo così da farsi trovare pronti non appena l'avventura ispirata al romanzo cinese Il Viaggio in Occidente sarà disponibile il prossimo agosto.

