Black Myth WuKong sbarca su Steam: ci sono nuove immagini, ma manca l'Italiano

Dopo essersi mostrato in grande spolvero con una demo giocabile indirizzata al solo mercato cinese (almeno per il momento), Black Myth: WuKong ha anche fatto il suo debutto ufficiale su Steam ed Epic Games Store, mostrandosi di conseguenza in nuove immagini e confermando ancora una volta la propria finestra di lancio.

Le pagine Steam ed Epic Game Store di Black Myth: WuKong descrivono il gioco come un action RPG che affonda le sue radici nella mitologia cinese. La storia, basata sul classico della letteratura cinese del sedicesimo secolo Il Viaggio in Occidente, mette i giocatori nei panni del Predestinato, metà scimmia e metà uomo, per spedirli alla scoperta di un mondo affascinante e pieno di meraviglie. Sul suo cammino troveranno insidie e mostri pericolosi, alcuni dei quali si sono mostrati nei video gameplay tratti dalla demo di Black Myth: WuKong. La descrizione ribadisce inoltre la possibilità di imparare incantesimi e nuove abilità magiche da alternare con i brutali attacchi corpo a corpo, rapidi o lenti che siano.

Ad incorniciare il tutto ci sono una serie di nuove immagini alta risoluzione, che per comodità abbiamo anche allegato in calce a questa notizia. Tutti gli scatti immortalano delle scene di combattimento contro i boss, tra i più grandi vanti di questa produzione in Unreal Engine 5. Tra di loro figurano anche Tiger Vanguard, Centipede Guai e Macaque Chief, tre boss affrontabili nella demo di Black Myth: WuKong disponibile da poche ore in Cina. Spicca, purtroppo, l'assenza dell'italiano tra le lingue supportate. Non sappiamo se da qui all'uscita verrà colmata questa mancanza, per il momento in ogni caso le probabilità appaiono ridotte.

Black Myth: WuKong tornerà a mostrarsi durante l'Opening Night Live della Gamescom 2023 (che siete tutti invitati a seguire sul canale Twitch di Everyeye a partire dalle 20:00 di martedì 22 agosto), rimanendo inoltre confermato per il 2024 su PC e le console dell'attuale generazione. Da oggi, potete seguirlo ancor più da vicino aggiungendolo alle liste dei desideri su Steam ed Epic Games Store.