Black Myth WuKong: gli scenari fantasy dell'Antica Cina risplendono in nuove immagini

Con ancora negli occhi gli incredibili combattimenti dei 12 minuti di gameplay di Black Myth WuKong, gli sviluppatori di Game Science ci reimmergono nelle atmosfere del loro action adventure per mostrarci degli altrettanto suggestivi bozzetti e render sulle creature e sugli scenari fantasy dell'Antica Cina.

La nuova infornata di artwork e di immagini salvaschermo condivisa dagli sviluppatori asiatici ci permette di riconciliarci con le atmosfere oniriche e le frenetiche avventure da vivere in questo progetto tripla A ispirato al romanzo classico cinese Journey to the West.

Tra templi che imperlano paesaggi montani, enormi statue di demoni guerrieri poste a guardia di strutture architettoniche millenarie e giungle imperscrutabili avvolte nella nebbia, la dimensione action ruolistica di Black Myth WuKong non fa davvero nulla per nascondere le enormi ambizioni nutrite dagli autori di Game Science.

È stata proprio questa ambizione, d'altronde, a spingere i vertici della software house cinese ad abbracciare l'idea di trasporre il titolo su Unreal Engine 5, dando così l'opportunità ai propri designer di migliorare ulteriormente il comparto tecnico, le animazioni del sistema di combattimento e tutti gli effetti particellari e di illuminazione che fanno da corollario alla grafica.

Vi lasciamo perciò in compagnia dei nuovi artwork e wallpaper condivisi dagli sviluppatori di Black Myth: se volete saperne di più su questo progetto, vi rimandiamo al nostro speciale su Black Myth Wukong e lo spirito guerriero dell'Antica Cina su Unreal Engine 5.