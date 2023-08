Black Myth WuKong è tradotto, doppiato o sottotitolato in italiano?

Nelle scorse ore Black Myth WuKong è sbarcato su Steam con una pagina prodotto che al momento permette solamente di inserire il gioco in Wishlist ma che ci fornisce anche interessanti informazioni su alcuni aspetti della produzione, tra cui la localizzazione e l'adattamento in varie lingue.

Viene spontaneo dunque chiedersi se Black Myth WuKong è in italiano, purtroppo però la risposta è negativa, il gioco non avrà il supporto per la lingua italiana per quanto riguarda testi, interfaccia e doppiaggio.

Sottotitoli, menu e interfaccia sono localizzati in inglese, francese, tedesco, spagnolo, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, russo, cinese semplificato e tradizionale. Il doppiaggio audio invece è solamente in inglese e cinese semplificato. Non c'è purtroppo nessun riferimento all'italiano, segno evidente di come Black Myth WuKong non supporterà in alcun modo la nostra lingua, una scelta che potrebbe deludere parte del pubblico nostrano.

La demo di Black Myth WuKong è uscita in Cina mentre non ci sono notizie di un lancio in Occidente, Black Myth WuKong sarà alla Gamescom di Colonia e chissà che proprio dalla fiera tedesca non possano giungere novità riguardo la demo, sicuramente vedremo un nuovo trailer e magari un gameplay inedito, non ci resta che attendere poche ore per saperne di più.

Black Myth WuKong esce durante l'estate 2024 su PC, eventuali versioni per console devono ancora essere confermate.