Black Myth Wukong: l'uscita è lontana! Si ispira a God of War!

Il grande successo del trailer d'annuncio di Black Myth Wu Kong ha spinto il team di Game Science ad aprirsi alla community condividendo tutta una serie di informazioni inedite sul gameplay e sui contenuti del loro action per PC e console. Proviamo allora a riassumere in video tutte le novità snocciolate dagli autori cinesi.

Alla luce delle oltre 10 milioni di visualizzazioni raggiunte e superate su YouTube dal filmato di presentazione di WuKong, il collettivo di Game Science Studios è perfettamente consapevole della necessità di non alimentare in maniera spasmodica le aspettative degli appassionati di action adventure. Anche per questo, in ogni spazio comunicativo ritagliatosi in questi giorni, i ragazzi della software house asiatica hanno chiaramente specificato che il progetto si trova ancora in una fase di sviluppo intermedia.

Pur confermando di essersi ispirati a God of War, gli autori di Black Myth hanno infatti chiarito che l'ecosistema ludico, contenutistico e prettamente grafico del progetto non ha ancora raggiunto il suo stadio finale, da qui le incongruenze tecniche e le sbavature riscontrate nel video d'annuncio e nelle successive clip.

L'obiettivo di Game Science è perciò quello di raggiungere gli standard dei cosiddetti giochi Tripla A, ma il sogno di un kolossal action adventure cozza inevitabilmente con le scarse risorse a disposizione del team che, oltretutto, ribadisce di essere ancora alla ricerca di un editore che ne garantisca la commercializzazione a livello globale.

L'uscita di Black Myth Wu Kong su PC e console (presumibilmente PS5 e Xbox Series X), quindi, si farà attendere ancora a lungo. E voi, cosa ne pensate di questo progetto? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di ammirare il nostro nuovo video approfondimento che campeggia a inizio articolo. Qualora non l'aveste ancora letto, vi consigliamo infine di recuperare questo speciale su Black Myth Wu Kong e la leggenda di Son Goku.