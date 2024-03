Black Myth Wukong, nuovo video: il souslike risplende su UE5 con DLSS 3.5 e Path Tracing

Mentre fervono i preparativi per l'evento di Epic sul futuro di Unreal Engine 5, NVIDIA e Game Science pubblicano un nuovo video di Black Myth Wukong che conferma il pieno supporto al DLSS 3.5 e al Path Tracing sin dal lancio su PC dell'attesissimo action ruolistico in salsa soulslike.

L'ultimo trailer confezionato dagli sviluppatori asiatici e dal colosso tecnologico statunitense ci immerge nelle atmosfere di Black Myth Wukong per testimoniare la qualità del comparto grafico della nuova avventura ispirata alle gesta compiute dall'eroe del romanzo classico cinese Journey to the West.

L'attivazione del Path Tracing nella versione PC di Black Myth Wukong, unita al DLSS 3.5, consentirà agli emuli del Re Scimmia di ottenere un'illuminazione Full Ray Tracing sia negli interni che nelle ambientazioni esterne, con tanto di ombre dinamiche e riflessi gestiti in tempo reale. Anche le singole foglie e le fronde degli alberi produrranno effetti Ray Tracing tanto nell'illuminazione quanto nelle ombre, e lo stesso dicasi per gli edifici, i modelli poligonali di nemici e boss, gli specchi d'acqua e ogni altro elemento a schermo.

Grazie al video di Black Myth Wukong mostrato ai Game Awards 2023 sappiamo già che il nuovo soulslike di Game Science sarà disponibile dal 20 agosto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

