Black Myth Wukong è vivo e vegeto: una demo è imminente, ma non in Italia

E' da molto tempo che non si hanno novità concrete su Black Myth Wukong, promettente Action/RPG targato Game Science annunciato nel 2020. Le ultime certezze riguardavano l'uscita di Black Myth Wukong confermata per l'estate 2024, ma per il resto lo studio cinese non ha fornito altri aggiornamenti di peso. Almeno fino ad ora.

Una demo giocabile dell'opera è infatti in arrivo in Cina per il 20 agosto 2023. A corredo dell'annuncio, uno dei fondatori del team cinese, Qi Yang, ha diffuso anche un nuovo artwork promozionale volto a spingere l'uscita della versione dimostrativa. Al momento, però, la demo di Black Myth Wukong sembra sia in arrivo esclusiva per il mercato cinese e per ora pare non ci sia alcun piano per una sua distribuzione a livello globale. Ciò però non toglie che la distribuzione in patria della demo è un segno di come i lavori sul gioco siano ormai molto avanzati al punto da poter giustificare l'esistenza di una versione di prova rivolta al pubblico.

La speranza è che Game Science possa pubblicare anche nei nostri territori la demo di Black Myth Wukong, consentendo a tutti di poter sperimentare quanto prima l'intrigante gioco di ruolo ispirato al classico della letteratura cinese Il Viaggio in Occidente. Ricordiamo infine che Black Myth Wukong è sviluppato in Unreal Engine 5 ed arriverà su PC e le principali console disponibili sul mercato (dunque PS5 e Xbox Series X/S, sebbene per adesso gli autori non l'abbiano confermato in maniera del tutto ufficiale).