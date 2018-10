Black Ops 4: i giocatori ringraziano l'autista del bus come in Fortnite

Lo stile cupo e crudo della modalità Blackout di Call of Duty: Black Ops 4 non ha molto in comune con il mondo buffo e colorato di Fortnite eccetto per la gratitudine dei giocatori verso il trasporto pubblico. Anche la modalità Battle Royale di Black Ops 4 è stata invasa dalla moda di ringraziare l'autista del bus nata su Fortnite

Si tratta di una bizzarra mania per cui i giocatori di Fortnite che si lanciano dal celebre scuolabus volante ringraziano ripetutamente l'autista scrivendo messaggi sulla chat o attraverso il microfono. Il meme è diventato così popolare che è stata avviata anche una petizione su Change.org (oggi cancellata) che chiedeva ad Epic Games di rendere ufficiale la possibilità di ringraziare l'anonimo conducente.

Il problema è che in Black Ops 4 non è presente nessun autobus, volante o meno. I giocatori vengono trasportati sull'isola di Blackout a bordo di un elicottero militare ma ciò non ha fermato la diffusione del meme.



Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile dal 12 Ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC tramite Battle.net. Se non l'avete ancora fatto vi inviato a leggere la nostra recensione di Black Ops 4.