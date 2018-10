Black Ops 4: gli utenti lamentano un problema di sbilanciamento

Call of Duty: Black Ops 4 è stato pubblicato da qualche giorno ottenendo valutazioni positive da parte della critica e dei giocatori. Alcuni utenti però hanno lamentato la presenza di un forte sbilanciamento all'interno del multiplayer che riguarda i cani.

Per la precisione si tratta del cane di Nomad, uno degli specialisti che vanta una delle Ultimate più efficaci del gioco. Nomad è infatti in grado di richiamare il suo fidato cane per esplorare determinate zone della mappa o abbattere i soldati con estrema velocità.

Lo sbilanciamento è dovuto al fatto che il feroce mastino vanta una potenza eccezionale oltre ad una gran quantità di punti vita che gli permettono di assorbire un numero di proiettili esagerato. Il sistema degli specialisti risulta in generale ben realizzato ma alcune imperfezioni e sbilanciamenti sono stati notati da alcuni utenti che si sono scatenati in esilaranti meme a riguardo.

Sembra che Treyarch sia già a conoscenza di questi problemi e che stia lavorando per risolverli nella prossima Patch in arrivo questa settimana.

Avete notato anche voi questo sbilanciamento? Che ne pensate?



Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC