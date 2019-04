Black Ops 4: un glitch dell'elicottero di Blackout aggira le regole della Zona Sicura

L'accesso gratuito ai server di Blackout fino al 30 aprile ha spinto molti curiosi a provare la modalità battle royale di Black Ops 4. Non è un caso, quindi, se proprio in questi giorni stiamo assistendo a un aumento nel numero di segnalazioni provenienti dalla community riguardanti la scoperta di bug e glitch.

Uno degli ultimi glitch evidenziati dagli utenti è collegato all'elicottero e, se dovesse essere utilizzato in maniera estensiva, potrebbe influire pesantemente sull'esperienza multiplayer offerta da Blackout. Sulle pagine di Reddit si stanno moltiplicando i messaggi e le lamentele dei giocatori: il glitch in questione, infatti, consente al pilota dell'elicottero e ai suoi eventuali passeggeri di aggirare le stringenti regole imposte dagli sviluppatori nella gestione della Zona di Sicurezza.

Una volta attivato, il glitch permette a qualsiasi malintenzionato di esplorare liberamente la mappa di Blackout senza subire alcuna penalità fino allo step finale della Zona di Sicurezza, ossia il cosiddetto cerchio o "anello di fuoco" che delimita, restringendosi col tempo, l'area di gioco dei più famosi sparatutto battle royale come Fortnite, Apex Legends e la modalità Firestorm di Battlefield 5.

In calce alla notizia trovate il link da cui è possibile osservare gli effetti del glitch dell'elicottero di Blackout. Sperando quindi che i ragazzi di Treyarch intervengano al più presto per chiudere questa grave falla di gameplay, rimandiamo gli appassionati di Call of Duty Black Ops 4 alla lettura dell'articolo di approfondimento di Gabriele Ferrara sui migliori punti di atterraggio di Blackout.