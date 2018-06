Call of Duty Black Ops 4: dettagli su multiplayer, specialisti e nuova categoria Gear

Call of Duty: Black Ops 4 è presente in questi giorni all'E3 2018 con una build multiplayer giocabile, per cui sono emersi numerosi nuovi dettagli al riguardo.

Durante la trasmissione PlayStation Live, inoltre, è intervenuto David Vonderhaar di Treyarch, che ha spiegato che il team ha ri-progettato l'intera esperienza attorno agli Specialisti e abbassato il numero dei contendenti da 6vs6 a 5vs5, al fine di rendere le partite più tattiche. Durante i match potrà essere presente in squadra un solo specialista per tipo, per cui ogni giocatore dovrà prendere il suo ruolo sul serio. Sarà inclusa anche una classe medica, che potrà curare i compagni. Gli sviluppatori hanno eliminato l'auto-rigenerazione, pertanto i medici ricopriranno un ruolo cruciale.

In Call of Duty: Black Ops 4 tornerà il sistema Pick 10, che fornisce ai giocatori la libertà di personalizzare il loadout scegliendo fino a 10 elementi prima delle partite. Tra questi spiccherà una nuova categoria che Vonderhaar ha chiamato Gear, nella quale saranno comprese corazze (che incrementano i punti salute) e stem pack (che aumentano la velocità di rigenerazione).

Gli accessori per armi, dal canto loro, non saranno più universali, bensì specifici per tipologia. Sulla mini-mappa sarà invece presente per la prima volta in assoluto la nebbia di guerra (fog of war). I giocatori avranno quindi una visuale più limitata, rendendo il gioco di squadra e la comunicazione ancora più importanti che in passato.

Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 12 ottobre nelle edizioni Standard, Digital Deluxe e Pro.