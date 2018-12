Black Ops 4: Treyarch annuncia la nuova Operazione 'Absolute Zero'

Gli sviluppatori di Treyarch annunciano l'Operazione "Absolute Zero", la nuova serie di attività, contenuti aggiuntivi ed eventi a tema invernale che caratterizzerà la vita digitale degli appassionati di Call of Duty Black Ops 4 da qui alla fine dell'anno.

L'Operazione Absolute Zero di Black Ops 4 porterà in dote delle importanti novità riguardanti i tre moduli dell'ultimo kolossal sparatutto di Activision. Il comparto Multiplayer "classico" vedrà l'ingresso di tre armi inedite nel Contrabbando del Mercato Nero e, soprattutto, di Zero, una nuova Specialista in grado di distrarre il nemico di turno utilizzando i suoi strumenti di hacking.

Anche il modulo battle royale Blackout subirà delle modifiche "a tema natalizio" che verteranno sull'ingresso di effetti atmosferici invernali, in aggiunta a un bilanciamento complessivo delle armi e di nuovi eventi. Gli appassionati della campagna Zombie, infine, potranno partecipare alle nuovissime attività giornaliere con premi ingame che spazieranno dai moltiplicatori di punti esperienza ai pacchetti di Nebula Plasma.

In base agli accordi di esclusività temporale siglati da Sony e Activision, i contenuti dell'operazione Absolute Zero di Call of Duty Black Ops 4 saranno disponibili dall'11 dicembre su PlayStation 4 e una settimana dopo, presumibilmente dal 18 dicembre, su PC e Xbox One.