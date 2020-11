Black Ops Cold War Zombie: come funzionano i Cristalli Aetherium e i potenziamenti

Giocando alla modalità Zombie di Black Ops Cold War incontrerete i "Cristalli di Aetherium", necessari per la progressione e la sopravvivenza. A cosa servono e come si usano? Come si fa a trovarli più velocemente? Vediamolo insieme.

Come ottenere i Cristalli di Aetherium

Ci sono due modi per ottenere i Cristalli in Black Ops Cold War.

Il primo è, semplicemente, sopravvivere e raggiungere i traguardi delle ondate in qualsiasi modalità zombie. Una volta raggiunto il round 10, sarete ricompensati con uno di questi utilissimi cristalli viola. Continuando a sfidare le orde di non morti ne riceverete uno aggiuntivo ogni 5 round, fino al trentesimo. Dopo il round 30, guadagnerete 2 cristalli ogni 5 round. Ovviamente a quel punto della partita sopravvivere diventa veramente complicato, per questo la ricompensa è maggiore.

Il secondo modo per ottenere i cristalli è l'exfil, cioè l'estrazione con l'elicottero. Già al decimo round vi sarà proposto di mettervi in salvo in questo modo e terminare la missione, guadagnando un cristallo, ma vi consigliamo di tenere duro almeno altri dieci round.

Acquistare i potenziamenti grazie ai Cristalli

Per essere più preparati ad affrontare le ondate di non-morti sono disponibili tantissimi upgrade, potenziamenti e abilità, da sbloccare e acquistare tramite un determinato numero di Cristalli Aetherium. Potete scoprirli tutti nella sezione "Equipaggiamento" -> "Abilità" dalla lobby della modalità Zombie. Li elenchiamo qui di seguito, con la loro descrizione e il numero di cristalli necessari per acquistarli, scritto a sinistra.

Classi di Armi

Qui potrete acquistare dei potenziamenti sempre attivi in base all'arma che state usando. Scegliete l'arma con cui vi trovate meglio e investite in quella categoria i Cristalli!

Mitragliette

Danni a corto raggio aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Sblocchi 3 slot accessorio aggiuntivi.

Fucili a canna liscia

Danni a corto raggio aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Danni penetrazione corazza aumentati del 10%.

Pistole

Danni a corto raggio aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Danni penetrazione corazza aumentati del 10%.

Fucili tattici

Danni a lungo raggio aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Sblocchi 3 slot accessorio aggiuntivi.

Fucili di precisione

Danni penetrazione corazza aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Sblocchi 3 slot accessorio aggiuntivi.

Mitragliatrici leggere

Danni penetrazione corazza aumentati del 10%. Danni critici aumentati del 10%. Sblocchi 3 slot accessorio aggiuntivi.

Fucili d'assalto

Danni a lungo raggio aumentati del 10%. Costa 1 Cristallo. Danni critici aumentati del 10%. Costa 2 Cristalli. Sblocchi 3 slot accessorio aggiuntivi. Costa 3 Cristalli.

Corpo a corpo

Coltello corpo a corpo al posto dell'attacco con il calcio dell'arma. Danni dell'arma da mischia principale aumentati del 10%. Coltello Bowie al posto dell'attacco con il calcio dell'arma.

Potenziamenti da Campo

Attivabili premendo contemporaneamente i tasti dorsali del controller (o il tasto X della tastiera), scatenano potenti effetti ad area in grado di eliminare un gran numero di nemici alla volta. L'utilizzo si ricarica uccidendo zombie.

Crioesplosione

Ondata di vento gelido che congela i nemici, rallentandoli e infliggendo danni nel tempo.

L'esplosione dura 3 secondi in più e continua a rallentare i nemici. Costa 1 Cristallo. Le cariche massime aumentano a 2. Costa 2 Cristalli. Dimensione e danni dell'esplosione raddoppiati. Costa 3 Cristalli.

Mina a energia

Una mina di energia che esplode vicino ai nemici infliggendo gravi danni.

Le cariche massime aumentano a 2. Dimensione dell'esplosione raddoppiata. La mina esplode 2 volte in rapida successione.

Schermatura etere

Entri nell'etere oscuro per 5 secondi, diventando impossibile da rilevare.

L'attivazione ricarica all'istante le munizione dell'arma. La durata della schermatura aumenta a 8 secondi, L'attivazione ti teletrasporta all'istante leggermente più avanti.

Aura curativa

Rispristina totalmente e istantaneamente la salute di tutta la squadra.

Tu e i tuoi alleati ottenete un effetto di rigenerazione della salute che dura 10 secondi. Il raggio abbatte i nemici normali e stordisce i nemici speciali ed élite. Il raggio rianima gli alleati a terra.

Anello di fuoco

Formi un anello di fuoco etereo che aumenta i danni inflitti da te e dai tupi alleati. I nemici normali che entrano nell'anello subiscono un effetto di bruciatura che infligge danni da fuoco. Dura 15 secondi.

Danni dell'effetto bruciatura raddoppiati. L'anello blocca i proiettili nemici. Mentre sei nell'anello, usi le munizioni della riserva e non quelle nel caricatore.

Specialità

Potenziamenti passivi che garantiscono ulteriori buff una volta spesi i Cristalli. Sono delle bibite che potete ottenere ai distributori sparsi per il livello.

Juggernog

Salute massima aumentata di 50.

La durata degli effetti di stato si riduce del 50% Le piastre corazzate ripristinano il 25% di corazza in più. Salute massima aumentata di 100.

Speed Cola

Velocità di ricarica aumentata del 15%.

Scambi le armi più in fretta. I potenziamenti da campo si ricaricano il 20% più in fretta. Velocità di ricarica aumentata del 30%.

Rianimazione rapida

Riduce del 50% il tempo necessario per rigenerare completamente la salute. Riduce del 50% il tempo necessario per rianimare un alleato.

Quando sei a terra, puoi strisciare al doppio della velocità. Riduce del 50% il ritardo con cui la salute inizia a rigenerarsi. Quando rianimi un alleato, recuperi tutta la salute.

Energia +

Velocità di corsa e scatto aumentate.

Velocità di movimento all'indietro aumentata. Immunità ai danni da caduta. Cammini più rapidamente in modalità mirino.

Bibita elementale

Ogni proiettili ha una piccola probabilità di applicare l'effetto di una mod munizioni di base casuale.

I danni inflitti dall'equipaggiamento hanno una piccola probabilità di applicare l'effetto di una mod munizioni di base casuale. Riduce del 20% la ricarica della mod munizioni. All'applicazione di una mod munizioni casuale, viene usato il livello di abilità attuale della mod munizioni invece che quello di base.

Daiquiri letale

In modalità mirino, agganci automaticamente un punto critico del bersaglio nemico. Rimuove l'oscillazione del mirino.

Infliggi il 100% di danni critici extra se un nemico ha la salute al massimo. Danni contro le corazze aumentati del 50%. Dispersione ridotta sparando senza mirare.

Mod Munizioni

Potenziano passivamente le munizioni che state usando, applicando degli effetti bonus con caratteristiche diverse. Potete equipaggiarli dalle stazioni di potenziamento con il manichino che troverete nel livello, al costo di un determinato numero di materiali. I materiali vengono di tanto in tanto lasciati cadere dagli zombi che uccidete.

Esplosione al napalm

I proiettili infliggono danni da fuoco. Ogni proiettile ha una probabilità di incendiare un nemico normale, infliggendo danni da fuoco pari al 10% della loro salute massima nell'arco di 5 secondi (l'effetto si attiva solo una volta ogni 3 secondi al massimo).

L'effetto bruciatura iniziale infligge danni da fuoco aggiuntivi pari al 5% della salute massima del nemico. Durata dell'effetto di bruciatura aumentata a 10 secondi. Danni dell'effetto di bruciatura raddoppiati.

Cavo inerte

I proiettili infliggono danni elettrici. Ogni proiettile ha una probabilità di stordire i nemici normali per 2 secondi (l'effetto si attiva solo ogni 15 secondi).

I nemici storditi generano un campo elettrico infliggendo danni elettrici a se stessi e ai nemici vicini. Durata dello stordimento aumentata a 4 secondi. Danni del campo elettrico raddoppiati.

Gelamorti

I proiettili infliggono danni da congelamento. Ogni proiettile ha una probabilità di rallentare i nemici normali del 30% della loro velocità di corsa per 3 secondi.

I nemici rallentati subiscono il 25% di danni in più. Durata del rallentamento aumentata a 5 secondi. Velocità dei nemici rallentati ridotta al 50%.

Squagliacervelli

I proiettili infliggono danni tossici. Ogni proiettile ha una probabilità di trasformare un nemico normale in alleato per 15 secondi prima che muoia.

Quando muore, il nemico convertito esplode infliggendo danni tossici. Durata dell'effetto di conversione aumentata a 20 secondi. I nemici convertiti infliggono danni doppi.

Adesso siete preparati ad affrontare le infinite orde di zombi nazisti che hanno invaso il mondo di Black Ops Cold War. Se volete avere qualche chance in più di sopravvivere, dovrete sapere quale arma usare; date un'occhiata a questa guida sui fucili d'assalto di Call of Duty Cold War. Molti giocatori preferiscono dedicarsi alla campagna principale prima di provare il multiplayer. Sapete quanto dura la storia di Cold War?