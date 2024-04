Black Panther di EA sarà un 'mondo aperto' di possibilità: indizi dagli annunci di lavoro

Mentre in rete si continua a discutere delle scene iperrealistiche del trailer GDC di Marvel 1943 Rise of Hydra, i fan della Casa delle Idee guardano con sempre maggiore interesse al nuovo videogioco di Black Panther e al 'mondo aperto' di possibilità suggerito dagli ultimi annunci di lavoro pubblicati da EA.

Tra le figure professionali ricercate dal colosso videoludico statunitense troviamo diversi programmatori, designer, autori e dirigenti. A coloro che desiderano candidarsi per ricoprire il ruolo di Senior Technical Designer della divisione Sandbox di Cliffhanger Games, Electronic Arts spiega che "il ruolo di chi verrà scelto per assumere questo incarico sarà determinante nella progettazione dei sistemi e degli elementi di gameplay da integrare in un mondo aperto dinamico e in evoluzione".

Oltre all'ennesima conferma della natura open world del videogioco EA di Black Panther, la scheda che accompagna l'annuncio di lavoro in questione cita anche l'impegno che attende il futuro Sr. Technical Designer di Cliffhanger Games nel "lavorare a stretto contatto con il team che sta dando forma all'IA del gioco, facilitandone il lavoro nel creare sofisticati comportanti IA che migliorino l'esperienza offerta dall'open world, dagli ecosistemi della fauna selvatica e nella gestione di grandi folle nei centri urbani".

In attesa di ulteriori dettagli da parte di EA, vi ricordiamo che il nuovo videogioco singleplayer a tinte supereroiche di Cliffhanger Games è attualmente in sviluppo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con lancio previsto in una finestra temporale che deve essere ancora annunciata.

Su SUPER MARIO BROS. WONDER-Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Ve è uno dei più venduti di oggi.