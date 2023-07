Black Panther di Electronic Arts è un gioco single player?

Come avrete sicuramente letto sulle pagine di Everyeye nel corso del pomeriggio, è appena stato annunciato un nuovo gioco di Black Panther, il celebre supereroe Marvel che sarà quindi protagonista di un progetto in sviluppo presso un team di Electronic Arts.

Sebbene non si conoscano ancora molti dettagli sul gioco, ancora in fase embrionale e privo di un titolo, sappiamo a quale genere apparterrà. Black Panther sarà infatti un'avventura single player con una forte componente narrativa e una certa attenzione sulle fasi dedicate all'esplorazione. Si tratta quindi di un progetto che non ha assolutamente nulla a che vedere con Marvel's Avengers o, prendendo in considerazione anche DC Comics, Suicide Squad Kill the Justice League. Purtroppo non sappiamo se il gioco sarà ambientato in un open world oppure se sarà un'avventura più lineare, simile a quanto visto in Marvel's Guardians of the Galaxy. In ogni caso ci vorrà ancora parecchio tempo per scoprirlo, visto che il gioco è molto lontano dall'uscita.

Per chi non lo sapesse, Cliffhanger Games è un nuovo studio interno di EA capitanato da Kevin Stephens, noto al pubblico per aver lavorato a Shadow of Mordor con Monolith Productions. Al suo fianco vi sono anche altri veterani dell'industria, alcuni dei quali hanno lavorato in passato a Halo Infinite, God of War e Call of Duty.