Black Panther ma non solo: EA al lavoro su un altro gioco Marvel, per Jeff Grubb

Sembra che Electronic Arts voglia buttarsi a capofitto nel mondo dei supereroi Marvel. Secondo il noto insider Jeff Grubb, infatti, EA sarebbe al lavoro su un videogioco di Black Panther, presumibilmente un single player di stampo open world. Ma potrebbe esserci altro ancora.

Sempre secondo Grubb, il colosso americano avrebbe in cantiere anche un secondo gioco Marvel che non avrebbe nulla a che fare con Black Panther. Su questo presunto progetto aggiuntivo, però, il giornalista non ha informazioni più concrete e, di conseguenza, non sa su quale personaggio (o magari protagonisti multipli) dovrebbe incentrarsi l'avventura e se anche in questo caso si tratterebbe di un'avventura single player o meno.

In ogni caso Grubb ipotizza che EA possa aver raggiunto un accordo con la Marvel molto simile a quanto fatto in precedenza da Square Enix, che si accordò con il colosso dell'intrattenimento per la realizzazione di due giochi basati sulle sue IP, Marvel's Avengers e Marvel's Guardians of the Galaxy. Per il resto bisogna aspettare informazioni ufficiali da parte delle realtà coinvolte: molto probabilmente è ancora troppo presto per scoprire la natura del secondo gioco, ma anche dello stesso Black Panther nonostante le prime informazioni condivise dall'insider.

In ogni caso, tra le produzioni EA ancora misteriose, con Insomniac Games al lavoro su Marvel's Spider-Man 2 e Wolverine in esclusiva PS5, e senza dimenticare Marvel's Midnight Suns di Firaxis in arrivo il prossimo ottobre, nei prossimi anni gli eroi in calzamaglia della compagnia newyorkese avranno un ruolo di primo piano nel mondo videoludico.