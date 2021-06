Black Skylands: l'open world in pixel art con navi volanti si presenta all'E3 2021

Nella cornice mediatica dell'IGN Expo per l'E3 2021 e la Summer of Gaming, gli autori di Hungry Couch Games hanno presentato Black Skylands, un'avventura open world in pixel art edita da tinyBuild e attesa al lancio in Early Access su PC (Steam) entro breve.

Descritta dai suoi stessi autori come "la prima avventura di genere skypunk", Black Skylands proietta gli appassionati in una dimensione post-apocalittica in cui l'invasione di un'orda di mostri alati obbliga gli esseri umani a costruire vascelli volanti per combattere intense battaglie aeree.

L'adozione di una visuale dall'alto consente agli autori di questo progetto di costruire un'esperienza arcade particolarmente stratificata, con frangenti strategici e gestionali alternati a battaglie in puro stile top-down shooter.

La natura ibrida dell'esperienza ruolistica e strategica di Black Skylands sarà perciò la base su cui il team di Hungry Couch Games punta a erigere un'impalcatura ludica all'insegna dell'originalità, della libertà e della più ampia personalizzazione, con una pletora di customizzazioni estetiche e di potenziamenti funzionali per il proprio alter-ego, l'equipaggiamento e i vascelli da costruire.

A chi ci segue, ricordiamo che nel corso dell'IGN Expo per l'E3 2021 si è assistito, tra gli altri, al reveal trailer di Blacktail e un video approfondimento sulla demo di Tunic.