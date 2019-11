Black Week 2019: volantino Euronics Tufano con Spider-Man a 19 euro e Days Gone a 29€

E' online il nuovo volantino Euronics Gruppo Tufano (Lazio, Calabria e Campania) con le offerte della Black Friday Week valide dal 22 novembre al 2 dicembre, tra i prodotti in promozione troviamo anche PlayStation 4, Xbox One S, giochi e accessori.

Il bundle PlayStation 4 Slim 500 GB con FIFA 20 e due DualShock 4 costa 259.99 euro, l'headset Gold Wireless di Sony ha un prezzo di 59.99 euro mentre l'abbonamento annuale PlayStation Plus (12 mesi) costa ora 44,99 euro. Super prezzo per Xbox One S All Digital con tre giochi (Forza Horizon 3, Minecraft Xbox Edition e Sea of Thieves) e un mese di abbonamento Xbox LIVE Gold a 129 euro.

Offerte anche sui giochi Switch con Pokemon Let's GO Pikachu o Let's GO Eevee con il Kit Veicoli di Nintendo Labo a 39.99 euro. Da segnalare anche i forti sconti sui giochi PS4 e Xbox One con Days Gone a 29 euro, Marvel's Spider-Man a 19 euro, FIFA 20 a 49 euro, God of War a 14.99 euro, Call of Duty Infinite Warfare Legacy Edition a 9.99 euro e Agents of Mayhem a 7.99 euro.

Su Everyeye.it trovate tutte le offerte del Black Friday 2019 per le categorie videogiochi e console, PC Gaming, elettronica e smartphone, TV 4K e 8K e tanto altro ancora con aggiornamenti continui su base quotidiana fino a inizio dicembre.