Blackhole Complete Edition è disponibile da oggi su PlayStation 4

D oggi la versione retail di Blackhole Complete Edition è disponibile per PlayStation 4.è un divertente platform hardcore ispirato ai classici del genere. Lainclude tutti i DLC rilasciati in precedenza oltre a vari contenuti extra, come l'artbook e la colonna sonora.

Quando Blackhole è stato lanciato la prima volta, ha avuto un’ottima accoglienza da parte della critica. Destructoid ha recensito il gioco, dichiarando: "Blackhole è un ottimo platfom 2D d’avventura, divertente e ben realizzato sotto ogni punto di vista". Keengamer ha invece dichiarato: "Blackhole è davvero un gioco speciale e in grado di distinguersi nella marea di titoli indie. È ben fatto e non è stato trascurato alcun dettaglio. Sembra davvero ben rifinito e la Complete Edition ha tutti i contenuti disponibili attualmente, tra cui i DLC." Gli stessi utenti hanno recensito Blackhole con una valutazione "molto positiva" su Steam, dove l’87% delle recensioni sono positive.