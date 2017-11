Blackhole Complete Edition uscirà a febbraio 2018 su PlayStation 4

ha annunciato chesarà disponibile in Italia dall'8 febbraio 2018 su PS4. Questa edizione include 130 livelli, artbook digitale, colonna sonora, diari degli sviluppatori, prototipo giocabile, un bozzetto in alta risoluzione stampabile, sfondi per lo schermo e carte da collezione.

Blackhole è un gioco di piattaforme hardcore in uno scenario fantascientifico sviluppato da FiolaSoft Studio. Il gioco è incentrato su una nave spaziale che si schianta su Entity, un oggetto non identificato che assomiglia a un pianeta. Il giocatore veste i panni del membro dell'equipaggio responsabile del caffè, che si risveglia completamente da solo dopo l'incidente. L'unico compagno del giocatore จจ Auriel, la sarcastica IA del computer della nave. Insieme, devono riparare la navicella, salvare gli altri membri dell'equipaggio e diventare gli eroi del Pianeta Terra, esplorando grotte misteriose, città perdute, imponenti montagne e fitte foreste, dove non mancheranno enigmi e trappole letali.