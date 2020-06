BlackLivesMatter, ecco il messaggio di The Pokemon Company

Dopo il messaggio di Nintendo contro il razzismo arrivano anche le parole di The Pokemon Company, holding che detiene (proprio insieme alla casa di Kyoto) i diritti sui personaggi dei Pokemon e che gestisce il business legato al franchise.

The Pokemon Company fa sapere che "la compagnia crede in valori come inclusività, eguaglianza ed amicizia, sono questi i valori trainanti del brand Pokemon. Non c'è spazio per l'oppressione e siamo solidali con tutti i nostri colleghi, amici, fan e impiegati che continuano a subire discriminazioni e violenza."

L'azienda donerà inoltre 100.000 dollari al movimento internazionale Black Lives Matter ed altrettanti all'organizzazione NAACP sottolineando il supporto alle realtà che si battono per i diritti delle minoranze e delle persone che non riescono a far sentire la propria voce. Da sempre i Pokemon portano avanti valori come lealtà, fratellanza, amicizia e rispetto reciproco, valori che continueranno ad essere trasmessi alle nuove generazioni da The Pokemon Company e da tutti i prodotti legati al brand.

Nel frattempo vi ricordiamo che il primo DLC di Pokemon Spada e Scudo, Isola Solitaria dell'Armatura uscirà il 17 giugno, come annunciato da Game Freak a inizio settimana.