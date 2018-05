Blackout è la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4, primo trailer

Alla fine gli insistenti rumor si sono rivelati fondati: Call of Duty Black Ops IV avrà la sua modalità Battle Royale. Blackout, così come è denominata la Battaglia Reale del nuovo sparatutto di Activision, è stato presentato con un primo trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

La mappa della modalità Blackout sarà "100 volte più grande di quelle presenti normalmente nel comprato multiplayer online", ed all'interno di essa vi confluiscono "i dieci anni del franchise di Black Ops. I vostri personaggi, le vostre armi, e i vostri veicoli preferiti, e gli aspetti più iconici delle vostre mappe preferite: tutto in una folle collisione di puro divertimento", le parole di David Vonderhaar, studio director di Treyarch.

La modalità Blackout includerà insomma tutti gli elementi su cui si fonda la sotto-serie di Black Ops. La mappa di gioco particolarmente estesa permetterà di spostarsi tramite dei veicoli via terra, mare e aerea. Rispetto all'inizio dei lavori su Black Ops IV, Treyarch ha confessato di aver pensato alla modalità Blackout in medias res, dopo essersi resa conto del travolgente successo di Battle Royale come PUBG e Fortnite. La classica campagna single player, invece, sarà assente.

Call of Duty Black Ops IV uscirà su PC, PS4 e Xbox One il 12 ottobre. Qui trovate il primo trailer per la modalità multiplayer, mentre a questo indirizzo potete visionare un cinematic trailer incentrato sul nuovo scenario.