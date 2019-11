Blacksad: Under The Skin esce domani su PC via Steam

Se siete tra quelli che sono rimasti decisamente incuriositi da Blacksad: Under The Skin, per fortuna c'è ancora poco da aspettare, visto che la data d'uscita del gioco è sempre più vicina. Uscirà infatti domani l'avventura in terza persona sviluppata da Ys Interactive e Pendulo Studios.

Si tratta di un videogame tratto da un fumetto inizialmente di nicchia ed indirizzato al mercato francese, ma che col tempo è riuscito a guadagnare consensi e fama in praticamente tutto il mondo, tanto da guadagnarsi un bel numero di ristampe.

Una storia investigativa con protagonisti degli animali antropomorfi. Il giocatore vestirà i panni del gatto Blacksad, che dovrà per l'appunto indagare nei bassifondi della New York degli anni '50, alla ricerca di indizi su un caso riguardante il pugilato.

Gli autori sono Juan Diaz Canales e Juanjo Guarnido, con il primo che ha lavorato anche su Corto Maltese e che si è occupato dei testi, ed il secondo, già al lavoro su progetti importanti per conto di Marvel, e capo animatore del Tarzan di Disney (che rivedremo nel catalogo Disney+), ai disegni.

Il gioco sarà disponibile come dicevamo, a partire da domani su PC via Steam, PlayStation 4 e Xbox One, e se volete farvi un'idea più precisa, date un'occhiata alla nostra recensione di Blacksad: Under The Skin.