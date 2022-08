Blacktail ha una finestra di lancio: il destino di Baba Yaga nel nuovo trailer

Dalle atmosfere surreali dell'inaspettato reveal trailer di Killer Clowns from Outer Space: The Game si passa agli scenari cupi e oscuri di Blacktail.

Il team di Focus Home Interactive approfitta infatti del palco dell'Opening Night Live 2022 per presentare al pubblico un nuovo trailer dell'avventura videoludica. Con il titolo, gli autori di The Parasight mirano a reinterpretare il mito e la leggenda di Baba Yaga, per un viaggio nel quale i giocatori potranno decidere il destino della strega.

Per offrire un nuovo scorcio su ciò che attende il pubblico in Blacktail, il publisher ha pubblicato un nuovo trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Con il filmato, Focus Home Interactive conferma un debutto riservato ai soli hardware next-gen, con lancio atteso sui lidi di PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Al momento, manca ancora una data di uscita precisa per Blacktail, ma il mito di Baba Yaga tornerà a vivere in occasione dell'inverno 2022-2023.

Per maggiori dettagli sulla trama e il gameplay della produzione, la ricca anteprima di Blacktail redatta dal nostro Antonello "Kirito" Bello è a vostra disposizione sulle pagine di Everyeye. Quale cammino sceglierete per la leggendaria Baba Yaga?