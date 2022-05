Blacktail: l'open world con Baba Yaga ha trovato un publisher

A distanza di quasi un anno dall'annuncio di Blacktail, il team di sviluppo ha oggi confermato tramite un comunicato stampa di aver trovato un publisher per il suo progetto.

Sarà infatti Focus Entertainment ad occuparsi della pubblicazione dell'open world che ci narrerà la storia di Baba Yaga, la creatura leggendaria appartenente alla mitologia slava.

Ecco di seguito la dichiarazione del chief content officer dell'azienda, Yves Le Yaouanq:

"La volontà di far prendere vita alle storie, offrendo la possibilità di plasmarle e modificandone le conseguenze: questo tipo di narrazione e la libertà concessa al giocatore sono gli elementi che subito ci hanno convinto a collaborare con il team The Parasight".

Ad intervenire sulla questione è stato anche Bartosz Kapron, che oltre ad essere il CEO del team di sviluppo ricopre anche il ruolo di game director del progetto:

"Fare un uso creativo di storie senza tempo e fiabe per realizzare storie uniche da raccontare è l'obiettivo principale del nostro studio. Consideriamo i videogiochi un medium in grado di raccontare avventure memorabili e di trasmettere messaggi di valore. Blacktail ha proprio questa ambizione. Credo fermamente che i nostri talentuosi sviluppatori, combinati con le capacità di pubblicazione a livello internazionale di Fouc Entertainment, permetteranno alla visione di The Parasight di dare una svolta alle storie interattive."

In attesa di saperne di più sulla data d'uscita del gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Blacktail.