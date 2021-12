Blacktail, un open world nei panni di Baba Yaga: tra streghe, azione e survival!

Svelata in occasione dell'E3 di quest'anno, la nuova produzione a firma di The Parasight si è di recente presentata in un primo formato giocabile. Ovviamente, l'abbiamo testata: ecco cosa abbiamo scoperto!

Rispetto al primo trailer di annuncio di Blacktail, questo primo test su strada dell'Action ci ha confermato la scelta del team di sviluppo di dare forma ad un'avventura di stampo open world. Ad arricchire il comparto ludico, inoltre, non mancheranno nemmeno elementi di stampo survival, per un viaggio da vivere nei panni di una giovane incarnazione di Baba Yaga. L'iconica strega, presente in molteplici declinazioni in tantissime leggende e miti europei, sarà infatti la protagonista assoluta di Blacktail, nonché alter-ego videoludico del giocatore.

Per scoprire che cosa hanno in serbo per la community videoludica gli autori di The Parasight, il nostro Antonello "Kirito" Bello ha impugnato mouse e tastiera e si è calato in una interessante Demo PC. Nel corso del test, non sono mancati ovviamente incantesimi e magie - del resto la protagonista è una potente strega -, ma nemmeno sessioni di crafting e di esplorazione. Per scoprire tutti i dettagli su questo intrigante open world, vi lasciamo alla visione della nostra video anteprima di Blacktail.



Come da tradizione, trovate il filmato disponibile sul Canale YouTube di Everyeye, oltre che direttamente in anteprima a questa news. Cosa ve ne pare di questo Action Survival?