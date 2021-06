Blacktail: le origini di Baba Yaga nel nuovo action adventure ispirato al mito slavo

Durante l'IGN Expo, uno dei tanti eventi del Summer Game Fest, lo studio di sviluppo The Parasight ha annunciato Blacktail, un nuovo gioco di azione e avventura in prima persona ispirato alla mitologia slava.

La protagonista di Blacktail è Yaga, una sedicenne accusata di stregoneria ed espulsa dalla società slava dell’alto medioevo. Quando le vive memorie del suo passato tornano sotto forma di spiriti maligni che infestano la Terra, Yaga decide di fare ciò che le riesce meglio: dargli la caccia. Durante l'avventura potrete plasmare il mito di Baba Yaga in un mix inedito di intensi combattimenti con l’arco e cupe narrazioni. Con le vostre decisioni potrete trasformarla nella guardiana della foresta oppure nell’angosciante presenza di ogni incubo. Le abilità della protagonista cambieranno in base alla storia e alla sua moralità.

Muniti di un infallibile arco e guidati da una voce misteriosa, in Blacktail dovrete creare frecce e pozioni, dare la caccia alla selvaggina, raccogliere erbe per sopravvivere, scovare tesori nascosti e recuperare frammenti delle leggende slave. I ricordi saranno proposti come episodi narrativi in 2.5D realizzati con uno stile artistico distintivo.

Blacktail è ancora privo di una data d'uscita, ma The Parasight ha svelato che verrà lanciato su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, e che può già essere aggiunto alla Lista dei Desideri di Steam. Guardate il trailer e le immagini allegate all'articolo per farvi un'idea precisa sulla produzione.