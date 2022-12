Blacktail, tutto pronto per l'open world di Baba Yaga: requisiti PC e preset su console

Manca ormai poco al lancio di Blacktail, l'open world sulla leggenda di Baba Yaga, e così i curatori dei social di Focus Entertainment stilano il doppio elenco con i requisiti della versione PC e i preset grafici delle edizioni console da fruire su PlayStation 5, Xbox Series X e Series S.

A chi si avvicina solo adesso a questo titolo, ricordiamo che Blacktail è un'avventura ruolistica che narra le gesta compiute da Yaga, una ragazza di 16 anni accusata di stregoneria ed espulsa dal suo insediamento. Nei suoi panni, i giocatori dovranno sconfiggere le creature che infestano una foresta incantata imbracciando un arco per 'esorcizzare' gli spiriti provenienti dal suo tumultuoso passato. Fatto questo dovuto preambolo, eccovi l'elenco completo dei requisiti di sistema Minimi e Raccomandati di Blacktail su PC:

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-3570K o AMD FX-4300

Memoria RAM: 8 GB

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 960 0 Radeon RX 470

Spazio su Hard Disk: 20 GB

Requisiti Consigliati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit)

Processore: Intel Core i5-6600K o AMD Ryzen 5 1500X

Memoria RAM: 16 GB

Scheda video: GeForce GTX 1660 SUPER o Radeon RX 590

Spazio su Hard Disk: 20 GB

Per quanto concerne le versioni console di Blacktail, chi vorrà esplorare la dimensione fantasy di Baba Yaga su PlayStation 5 e Xbox Series X potrà scegliere tra le modalità grafiche Quality (2160p nativi a 30fps) o Performance (2016p dinamici a 60fps), mentre su Xbox Series S ci si dovrà 'accontentare' del preset unico che renderizzerà il gioco a 60fps in risoluzione dinamica 1440p. Il lancio di Blacktail è previsto per domani, giovedì 15 dicembre. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Blacktail, il survival open world di Baba Yaga.