Blade combatte in Marvel's Midnight Suns: il Diurno scatena la sua furia in video

Dopo aver fatto scatenare Magik nel video gameplay di Marvel's Midnight Suns, il team di Firaxis ci reimmerge nel multiverso della Casa delle Idee con un video approfondimento interamente incentrato sulla figura di Blade.

Apparso per la prima nel volume 10 di The Tomb of Dracula del 1973, Blade è un ibrido 'dhampir' metà umano e metà vampiro, con la resistenza e i sensi di un succhiasangue ma con la capacità di tollerare la luce solare. L'irrefrenabile desiderio di eliminare i non morti dal mondo farà di Blade un elemento indispensabile dell'iniziativa promossa dal collettivo di supereroi conosciuto come Midnight Suns, un gruppo chiamato a difendere la razza umana dalla minaccia rappresentata dalle forze del male capitanate da Lilith.

Nel video approfondimento confezionato dagli autori di XCOM possiamo ammirare alcune delle tecniche di combattimento adottate da Blade per falciare i nemici di turno: gli approcci prediletti dal Diurno saranno ovviamente quelli basati sulla velocità e sulla precisione nell'utilizzo della katana, ma con la capacità, all'occorrenza, di combattere a mani nude per fare sfoggio delle proprie innate abilità nelle arti marziali.

L'uscita del nuovo GDR strategico di Firaxis è prevista per il 2 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora foste interessati, sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro speciale sui segreti di Marvel's Midnight Suns tra storia, gameplay ed eroi.