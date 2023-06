Blade Jumper: il platform adventure in pixel art si prepara a 'saltare' su Switch

A diversi mesi di distanza dalla commercializzazione di Blade Jumper su Steam, Bit Paradigm e CFK confermano di essere impegnati nello sviluppo della versione Nintendo Switch di questo interessante platform adventure in pixel art.

Il distopico futuro tratteggiato dalla software house indie ci vedrà fronteggiare una dittatura che controlla la gigalopoli futuristica di Seoul dall'alto di un grattacielo che lambisce il cielo.

Chi vorrà rovesciare i malvagi regnanti della metropoli sudcoreana dovrà perciò scalare questa poderosa torre di vetro e cemento, non prima però di confrontarsi con i tanti sgherri al servizio del villain da detronizzare.

L'impianto ludico eretto da Bit Paradigm trae quindi spunto dai grandi classici del genere, come Mega Man o Kid Icarus, per dare vita a un'avventura che sfrutta la verticalità e sprona gli utenti a reagire con il giusto tempismo agli attacchi nemici. Oltre alla grande agilità richiesta da chi vorrà scalare la torre del dittatore di neo-Seoul, nel titolo è possibile sfruttare tutta una serie di abilità come il doppio salto, il rimbalzo tra le pareti, la schivata elusiva e la capacità di deflettere i colpi nemici per rispedirli al mittente.

La versione Nintendo Switch di Blade Jumper è prevista al lancio più avanti nel 2023. In attesa di scoprire la data di uscita dell'edizione nintendiana del platform in pixel art di CFK, vi lasciamo in compagnia del nostro riassunto degli annunci del Nintendo Direct di giugno, uno spettacolo che ha fatto da sfondo a tanti reveal.