Che ci fa Blade della Marvel in Cyberpunk 2077? Scoperto un nuovo easter egg!

Lo sappiamo bene: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è pieno di easter egg, ma a quanto pare nell'opera targata CD Projekt RED le sorprese sono ancora più numerose e attendono soltanto di essere scoperte dai fan. Un giocatore in particolare sembra essersi imbattuto in un noto personaggio Marvel.

Attraverso alcuni scatti condivisi su Reddit, l'utente mostra un NPC dal look e dal vestiario estremamente simili a Blade, celebre cacciatore di vampiri noto anche con i nomi di Eric Brooks e Frank Blade, protagonista non solo della propria serie a fumetti ma anche di una famosa trilogia cinematografica con Wesley Snipes prodotta tra il 1998 ed il 2004.

L'NPC affrontato dall'utente in Cyberpunk 2077 Phantom Liberty è vestito in maniera estremamente simile all'ammazzavampiri Marvel, pur presentandosi con una barba più folta rispetto alla sua controparte cartacea e cinematografica. L'NPC si chiama inoltre Wesley Hunt, altro possibile richiamo al personaggio interpretato da Snipes sul grande schermo. E come se non bastasse, il giocatore afferma di averlo affrontato in un nightclub pieno di cadaveri che diffondeva "musica emo vampire", con Hunt che lo ha attaccato ricorrendo a katana ed invisibilità. Insomma, pare proprio che siamo davanti a un'altra citazione di culto targata Phantom Liberty.

Restando in tema, il reboot di Blade ha subito un'ennesima riscrittura, e sembra dunque che i problemi per la produzione Marvel Studios con protagonista Mahershala Ali non sono ancora finit.