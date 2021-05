Blade of Agony: lo sparatutto ispirato a Wolfenstein 3D è gratis

Con l'uscita del Capitolo 3, Wolfenstein Blade of Agony si arricchisce con nuovi contenuti. Lo sviluppatore indipendente e modder Realm667 ha da poco reso disponibile la versione completa del gioco, scaricabile gratuitamente su PC.

Blade of Agony è uno sparatutto in prima persona ispirato a Wolfenstein 3D e DOOM II Hell on Earth realizzato con GZDOOM e totalmente standalone. Blade of Agony presenta 30 livelli divisi in tre diversi capitoli (più un livello bonus da sbloccare), musiche orchestrali di alta qualità, doppiaggio in inglese e supporto per dieci differenti lingue (tra cui l'italiano per i sottotitoli).

Potete scaricare Blade of Agony gratis dal sito ufficiale o da ModDB, il gioco nasce infatti come mod di DOOM 2 per poi evolversi in un prodotto completo con una sua identità ben precisa. Uno sparatutto bellico vecchia scuola che farà sicuramente la gioia di tutti gli appassionati del genere cresciuti negli anni '90 con gli shooter id Software e con giochi come Duke Nukem 3D.

Di Blade of Agony esiste una versione standalone con tutti e tre i capitoli e una mod per DOOM 2, quest'ultima dedicata però ai giocatori più esperti in grado di configurare i vari parametri. Il consiglio è quello di scaricare la versione completa per Windows del peso di circa 800 MB.