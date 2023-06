Blade Runner 2033 Labyrinth, la sorpresa di Annapurna: ecco il trailer di annuncio!

È tempo di festeggiare il ritorno nel mondo dei videogiochi dell'immaginario dei Replicanti, grazie all'annuncio di Blade Runner 2033: Labyrinth, giunto al termine dell'Annapurna Interactive Showcase.

A sorpresa, il noto publisher ha infatti concluso l'evento estivo con la pubblicazione del reveal trailer dell'avventura sci-fi. Blade Runner 2033: Labyrinth rappresenta il primo videogioco sviluppato internamente da Annapurna Interactive, che ne ha affidato la realizzazione a Chelsea Ash, tra le firme dietro titoli quali Solar Ash e What Remains of Edith Finch. Direttamente in apertura a questa news potete visionare il filmato, corredato da sottotitoli in lingua italiana.

Ambientato nel 2033 nella città di Los Angeles, Blade Runner 2033: Labyrinth si colloca nel periodo compreso tra il primo Blade Runner (ispirato a Il cacciatore di androidi di Dick) e il Blade Runner 2049 di Denis Villeneuve. In attesa di poter visionare l'episodio pilota della serie TV Blade Runner 2099, gli appassionati di fantascienza possono attendere nuove comunicazioni da Annapurna. In questa fase, purtroppo, il team di sviluppo non ha ancora offerto molti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del gioco, la cui uscita è attesa su PC e - genericamente - console. Nessuna indicazione nemmeno su quella che sarà la finestra di lancio.

In chiusura, ricordiamo che nel corso dell'Annapurna Interactive Showcase è stata svelata la data di uscita di Cocoon.