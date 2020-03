Blade Runner Enhanced Edition annunciato, uscirà nel 2020 su PC e console

Nightdive Studios e Alcon Entertainment hanno annunciato Blade Runner Enhanced Edition, edizione rimasterizzata dell'omonima avventura punta e clicca uscita nel 1997 e pronta a tornare quest'anno su PS4, Xbox One, PC e Switch.

Basato sul film di Ridley Scott del 1982, il gioco è stato sviluppato originariamente da Westwood Studios ed ha venduto oltre un milione di copie, ricevendo anche un premio come Game of the Year alla prima edizione dei DICE Awards alla fine degli anni '90.

Blade Runner Enhanced Edition utilizzerà in motore KEX proprietario di Nigthdive Studios (lo stesso utilizzato per Turok e System Shock), il team promette un comparto tecnico migliorato con modelli dei personaggi aggiornati, animazioni maggiormente curate, sequenze filmate restaurate, supporto per i controller e traduzione in varie lingue tra cui tedesco, francese, italiano e cinese.

Per Nightdive si tratta di un progetto importante e la compagnia si prenderà tutto il tempo necessario per produrre un gioco capace di non deludere le aspettative, il lancio è fissato genericamente nel corso del 2020 in formato digitale su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.